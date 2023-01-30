Федерация шахмат России может выйти из состава Европейского шахматного союза до 24 февраля

Теги Европейский шахматный Союз Андрей Филатов ФШР Азиатская шахматная федерация Шахматы

Европейский шахматный союз (ECU) ожидает, что Федерация шахмат России (ФШР) перейдет в Азию.

«Согласно недавним и неоднократным заявлениям президента ФШР Андрея Филатова, переход в Азиатскую шахматную федерацию (ACF) является чисто техническим вопросом – в Азии никто не возражает, и это будет подтверждено на генассамблее ACF, которая планируется с 26 февраля по 3 марта. 

Если ECU не получит четкого заявления от ФИДЕ против этого шага, мы будем считать, что ФШР также получила зеленый свет от ФИДЕ.

Учитывая дату проведения азиатской генассамблеи и очевидный факт того, что федерация не может одновременно представлять и Европу, и Азию, мы ожидаем, что ФШР выйдет из состава ECU к 24 февраля», – заявили в европейской федерации.

Вопрос перехода ФШР в Азиатскую шахматную федерацию будет рассмотрен в феврале 2023 года

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1 комментарий

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Павел Сморщков
Е2-е4
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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