Федерация шахмат России может выйти из состава Европейского шахматного союза до 24 февраля

Европейский шахматный союз (ECU) ожидает, что Федерация шахмат России (ФШР) перейдет в Азию.

«Согласно недавним и неоднократным заявлениям президента ФШР Андрея Филатова, переход в Азиатскую шахматную федерацию (ACF) является чисто техническим вопросом – в Азии никто не возражает, и это будет подтверждено на генассамблее ACF, которая планируется с 26 февраля по 3 марта.

Если ECU не получит четкого заявления от ФИДЕ против этого шага, мы будем считать, что ФШР также получила зеленый свет от ФИДЕ.

Учитывая дату проведения азиатской генассамблеи и очевидный факт того, что федерация не может одновременно представлять и Европу, и Азию, мы ожидаем, что ФШР выйдет из состава ECU к 24 февраля», – заявили в европейской федерации.

Вопрос перехода ФШР в Азиатскую шахматную федерацию будет рассмотрен в феврале 2023 года