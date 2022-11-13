Карякин о запрете выступать под флагом России: «В ФИДЕ, к сожалению, даже не стараются исправить ситуацию. Они могли бы это сделать»

Сергей Карякин раскритиковал Международную шахматную федерацию из-за санкций для россиян.

Ранее Карякин отказался участвовать в чемпионате мира по рапиду и блицу из-за невозможности выступать под национальным флагом.

«Мне обидно. Например, Международная федерация бокса (IBA) делает все, чтобы россияне играли под своим флагом.

К сожалению, в ФИДЕ даже не стараются ничего предпринять, чтобы исправить ситуацию. Жалко, они могли бы это сделать», – заявил российский гроссмейстер.

«Свою позицию я не меняю», – отметил он, комментируя отказ от участия в ЧМ.

«Без флага России выступать не буду». Карякин отказался от участия в чемпионате мира по рапиду и блицу