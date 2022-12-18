Вопрос перехода ФШР в Азиатскую шахматную федерацию будет рассмотрен в феврале 2023 года

Вопрос перехода Федерации шахмат России (ФШР) из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию будет рассмотрен в феврале 2023 года, сообщил глава ФШР Андрей Филатов.

В субботу Филатов был переизбран президентом ФШР.

– Какие вызовы перед вами?

– Настрой у нас большой и серьезный. Мы первая федерация, подавшая заявку в Азию, в начале года будет рассмотрение. Надеюсь, мы будем первыми из российских федераций.

– Когда будет рассмотрение азиатской федерации вашей заявки?

– У нас есть уведомление, что, скорее всего, рассмотрение нашего вопроса будет в феврале. Планово стоит 12 января, до этого было 17 января.

В связи с этими пандемийными режимами дата плавает. Нам намекают, что все‑таки это будет в феврале, – сказал Филатов.