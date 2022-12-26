«Скорее это был порыв, импульс. Не было продуманной работы, когда ты четко понимаешь, зачем идешь на выборы». Смагин о Карякине на выборах главы ФШР

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин оценил решение гроссмейстера Сергея Карякина участвовать в выборах главы ФШР, которые прошли 17 декабря.

Карякин уступил действующему президенту Андрею Филатову, набрав 7 голосов против 58.

«Это очень неожиданное решение, о котором было объявлено практически в последний момент. Мне кажется, оно не было объективным – скорее какой-то порыв, импульс: мол, я попробую, вдруг будет шанс. То есть, за этим не было хорошо поставленной, продуманной работы, когда ты четко понимаешь, зачем ты идешь на выборы, для чего, как к этому отнесутся коллеги, регионы.

Как следствие, исход выборов понятен, потому что его программа практически повторила то, что уже делала ФШР. А чего тут придумаешь? Понятно, что слово «развиваем» будет в каждом предложении. «Найдем», «сделаем», «построим», «приведем деньги» – и так далее. Но есть реальные дела – те проекты, которые без Андрея Филатова были бы невозможны.

Да, Сергей – самый популярный российский шахматист. Но популярность – это не общественная деятельность, здесь огромная разница. Думаю, он и сам это понимает, и ничего для него катастрофического не произошло. Он молодой человек с отличными перспективами. Может быть, он пойдет по общественной линии, может быть, будет играть в шахматы – он в расцвете сил», – заявил Смагин.