Карякин о том, как отнесется к получению повестки: «Нормально. Приду в военкомат, укрываться не стану»

Теги Сергей Карякин Политика Р-Спорт Шахматы

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, как отнесется к возможному получению повестки о мобилизации.

– Наши войска в последнее время немного улучшили позиции и стали ближе к много значащему для вас Краматорску. Вы следите за ходом СВО?

– Что касается Краматорска, то я давно не видел его в военных сводках. А за тем, что происходит в городах Соледар и Артемовск (Бахмут), конечно, слежу. Всецело поддерживаю ребят из ЧВК «Вагнер», которые воюют за нашу страну.

– Кто-то из ваших знакомых сейчас находится на фронте?

– У меня есть друг с русским именем Иван, который раньше работал в Москве. Когда началась специальная военная операция, без всяких колебаний поехал на фронт добровольцем. Все эти месяцы воюет. Раз в пару месяцев пишет мне короткие смс, но постоянной связи с ним по известным причинам, разумеется, нет.

И еще у меня был один знакомый, который занимался доставкой гуманитарных грузов на фронт. К сожалению, несколько месяцев назад попал под обстрел и погиб. Он сам из Екатеринбурга, мы с ним много общались, помогал мне в различных делах. Его звали Михаил, а фамилию, извините, называть не буду.

Несколько дней назад совершенно неожиданно узнал, что мой, скажем так, старший товарищ, с которым мы тоже много общались, летали в Ростов-на-Дону и посещали военнослужащих, принял решение добровольно пойти на фронт. Алексей сам из Московской области, раньше помогал с доставкой гуманитарных грузов, а сейчас принял решение стать добровольцем.

– Как отнесетесь к тому, что вам вдруг принесут повестку о мобилизации?

– Нормально. Приду в военкомат, а там уже будь что будет. Укрываться не стану, – сказал Карякин.

Карякин о боевых действиях: «В руководстве страны сидят умные люди и все видят. Но почему-то некоторые моменты они пока не могут исправить»

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45 комментариев

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Vitaly Rogulin
Ответ Crazy_ivan
Лично такого знаю, все тип-топ, айтишник, зп за 300к, теплое место, попка в тепле. Пошел добровольцем, уже 3 месяца как в ЛНР. По себе судить вообще не надо. Есть соевые шкуры трусливые, а есть нормальные ребята с принципами
А где я говорю, что таких не бывает? Я говорю, что текст слишком гладко по программным моментам у него проходится, с явно нужными акцентами
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Павел Безверхий
Мерзкие здесь комментаторы
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Crazy_ivan
Ответ Vitaly Rogulin
Походу, ему эти тексты пишут Прямо все по программе: Иван из Москвы, который сам бросил сытую жизнь и пошёл воевать, и вот до сих пор живой, пишет смски (но редко, телефоном же нельзя пользоваться, атата) И неназванный герой, который выполнял гуманитарные задачи, но был подло убит Угугу, и венчает всё это: я не боюсь, если надо уколюсь Верим, конечно же, по всем пунктам верим))
Лично такого знаю, все тип-топ, айтишник, зп за 300к, теплое место, попка в тепле. Пошел добровольцем, уже 3 месяца как в ЛНР.
По себе судить вообще не надо. Есть соевые шкуры трусливые, а есть нормальные ребята с принципами
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-3
-3
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Crazy_ivan
Абсолютно нормальная и правильная реакция любого адекватного русского мужчины. Родина скажет надо - значит надо, а пока можно на гражданке помогать нашим воинам и жителям Донбасса. Соевые порриджи, промытые западной пропагандой, конечно такого не поймут, но слава Богу таких всего 2-3 процента
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leproprietescestlevol
Карякин о том, как отнесётся к получению повестки: Нормально! Просто сделаю рокировку!
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iden prime
Иван русское имя ахаха.
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xepaff
Ответ они повсюду
Смешно как украинцев хватают на улицах в рамках призыва, люблю смотреть на их лица
Ахахаха, "хватают на улице".
Только не слейся, смотри, что у меня есть про "хватают на улице в РОССИИ":
https://pikabu.ru/story/zasada_s_povestkami_v_podezde_doma_9552539
https://pikabu.ru/story/vruchenie_povestok_v_magazine_ivanovo_9592718
https://pikabu.ru/story/v_spb_pyitalis_vruchit_povestku_v_gibdd_pri_rassmotrenii_dela_9544023
https://www.youtube.com/watch?v=P7uPx3r5E2Q
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xepaff
Ответ Дмитрий Чидакин
А что за логика - если патриот, то почему не в окопе?
Логика со времен ВОВ и революции: когда высмеивали тех, кто призывал других, но сам отсиживался дома.
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ezheloko
Такое количество людей готовых идти по повесткам в военкомат. А ловят зачем-то по камерам в метро
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xepaff
Ответ SPARTACUS2022
Толи дело живя в Эстонии не вылазить с российских сайтов.
Стоп, судя по его фамилии, он русский эстонец, а вы же там, ох, как их защищаете)) Т.е. русским с Эстонии нельзя по-вашему смотреть РашаТудей и другие ваши СМИ?)
Странно, но такая инициатива самой Эстонии вызвало резкую критику у вашей любимой Думы и правительства))
Не слейся
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Макс 1911
Ответ они повсюду
Смешно как украинцев хватают на улицах в рамках призыва, люблю смотреть на их лица
Ты либо дурак,либо угараешь. Даже не знаю, что в данный момент хуже.
Смотри как бы над тобой не смеялись. Хотя таких даже на убой наверно не возьмут.
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brig_Mercury
Ты присядь перед дорогой дальной —
И бери с питанием рюкзак.
На двоих готовь пирог пасхальный:
Этот Шифер — он хоть и гениальный,
А небось попить-покушать не дурак!»

Ох мы — крепкие орешки!
Ох, корону — привезём!
Спать ложимся — вроде пешки,
Но просыпаемся — ферзём! (С)
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Остап Бендер
Знаю несколько человек, кто говорит точно так же. По какому-то странному совпадению им всем это не грозит на 1000%.
А вот кому грозит хотя бы на 1% как-то резко помягчели и стали "вообще всё сложно"
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Григоренко Виталий
Из всяких желающих типа Карякина и Плющенко уже полк можно было собрать, но им повестки никак не дойдут. Может есть какая нибудь система замены? Чтобы предатели могли отдавать свои места патриотам?
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они повсюду
Ответ Макс 1911
Посмотреть бы на его рожу,если бы она пришла. Но это лишь мечты 🤫
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Владислав Никонов
"Приеду в военкомат и скажу, что у меня депутатская бронь."
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Мари Хуан
Военком такой: "Вы еще кипятите? Тогда мы идем к вам"
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Макс 1911
Посмотреть бы на его рожу,если бы она пришла.
Но это лишь мечты 🤫
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Valery McCane
Сначала прочитал первый вопрос "Наши войска, немного улучшили ..." и сразу подумал, что материал не оригинальный, не спортс.ру, иначе с автором было бы так же, как с тем журналистом дождя.
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tyabs
есть тут военкомы? отправьте юноше письмо счастья, пожалуйста
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saionera
наш человек
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Рустам Ахметдинов
Ответ Дмитрий Чидакин
А что за логика - если патриот, то почему не в окопе?
А что за логика - если не нравится то, что происходит в моей стране, то вали из страны?
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Сергей Орлов
И ведь прекрасно знает, паразит, что повестка ему не придёт.
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Oleg
А чего ждать повестки когда можно добровольцем?
Раз поддерживаешь диктатора и его политику то доказывай делом.

А то хорошо устроились " патриоты")
Дома на диване СВО конечно привлекательней)
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Vitaly Rogulin
Походу, ему эти тексты пишут
Прямо все по программе: Иван из Москвы, который сам бросил сытую жизнь и пошёл воевать, и вот до сих пор живой, пишет смски (но редко, телефоном же нельзя пользоваться, атата)
И неназванный герой, который выполнял гуманитарные задачи, но был подло убит
Угугу, и венчает всё это: я не боюсь, если надо уколюсь
Верим, конечно же, по всем пунктам верим))
+15
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