Карякин о том, как отнесется к получению повестки: «Нормально. Приду в военкомат, укрываться не стану»

Российский гроссмейстер рассказал, как отнесется к возможному получению повестки о мобилизации.

– Наши войска в последнее время немного улучшили позиции и стали ближе к много значащему для вас Краматорску. Вы следите за ходом СВО?

– Что касается Краматорска, то я давно не видел его в военных сводках. А за тем, что происходит в городах Соледар и Артемовск (Бахмут), конечно, слежу. Всецело поддерживаю ребят из ЧВК «Вагнер», которые воюют за нашу страну.

– Кто-то из ваших знакомых сейчас находится на фронте?

– У меня есть друг с русским именем Иван, который раньше работал в Москве. Когда началась специальная военная операция, без всяких колебаний поехал на фронт добровольцем. Все эти месяцы воюет. Раз в пару месяцев пишет мне короткие смс, но постоянной связи с ним по известным причинам, разумеется, нет.

И еще у меня был один знакомый, который занимался доставкой гуманитарных грузов на фронт. К сожалению, несколько месяцев назад попал под обстрел и погиб. Он сам из Екатеринбурга, мы с ним много общались, помогал мне в различных делах. Его звали Михаил, а фамилию, извините, называть не буду.

Несколько дней назад совершенно неожиданно узнал, что мой, скажем так, старший товарищ, с которым мы тоже много общались, летали в Ростов-на-Дону и посещали военнослужащих, принял решение добровольно пойти на фронт. Алексей сам из Московской области, раньше помогал с доставкой гуманитарных грузов, а сейчас принял решение стать добровольцем.

– Как отнесетесь к тому, что вам вдруг принесут повестку о мобилизации?

– Нормально. Приду в военкомат, а там уже будь что будет. Укрываться не стану, – сказал Карякин.

Карякин о боевых действиях: «В руководстве страны сидят умные люди и все видят. Но почему-то некоторые моменты они пока не могут исправить»