Карякин о том, как отнесется к получению повестки: «Нормально. Приду в военкомат, укрываться не стану»
Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, как отнесется к возможному получению повестки о мобилизации.
– Наши войска в последнее время немного улучшили позиции и стали ближе к много значащему для вас Краматорску. Вы следите за ходом СВО?
– Что касается Краматорска, то я давно не видел его в военных сводках. А за тем, что происходит в городах Соледар и Артемовск (Бахмут), конечно, слежу. Всецело поддерживаю ребят из ЧВК «Вагнер», которые воюют за нашу страну.
– Кто-то из ваших знакомых сейчас находится на фронте?
– У меня есть друг с русским именем Иван, который раньше работал в Москве. Когда началась специальная военная операция, без всяких колебаний поехал на фронт добровольцем. Все эти месяцы воюет. Раз в пару месяцев пишет мне короткие смс, но постоянной связи с ним по известным причинам, разумеется, нет.
И еще у меня был один знакомый, который занимался доставкой гуманитарных грузов на фронт. К сожалению, несколько месяцев назад попал под обстрел и погиб. Он сам из Екатеринбурга, мы с ним много общались, помогал мне в различных делах. Его звали Михаил, а фамилию, извините, называть не буду.
Несколько дней назад совершенно неожиданно узнал, что мой, скажем так, старший товарищ, с которым мы тоже много общались, летали в Ростов-на-Дону и посещали военнослужащих, принял решение добровольно пойти на фронт. Алексей сам из Московской области, раньше помогал с доставкой гуманитарных грузов, а сейчас принял решение стать добровольцем.
– Как отнесетесь к тому, что вам вдруг принесут повестку о мобилизации?
– Нормально. Приду в военкомат, а там уже будь что будет. Укрываться не стану, – сказал Карякин.
Карякин о боевых действиях: «В руководстве страны сидят умные люди и все видят. Но почему-то некоторые моменты они пока не могут исправить»
По себе судить вообще не надо. Есть соевые шкуры трусливые, а есть нормальные ребята с принципами
Только не слейся, смотри, что у меня есть про "хватают на улице в РОССИИ":
https://pikabu.ru/story/zasada_s_povestkami_v_podezde_doma_9552539
https://pikabu.ru/story/vruchenie_povestok_v_magazine_ivanovo_9592718
https://pikabu.ru/story/v_spb_pyitalis_vruchit_povestku_v_gibdd_pri_rassmotrenii_dela_9544023
https://www.youtube.com/watch?v=P7uPx3r5E2Q
Странно, но такая инициатива самой Эстонии вызвало резкую критику у вашей любимой Думы и правительства))
Не слейся
Смотри как бы над тобой не смеялись. Хотя таких даже на убой наверно не возьмут.
И бери с питанием рюкзак.
На двоих готовь пирог пасхальный:
Этот Шифер — он хоть и гениальный,
А небось попить-покушать не дурак!»
Ох мы — крепкие орешки!
Ох, корону — привезём!
Спать ложимся — вроде пешки,
Но просыпаемся — ферзём! (С)
А вот кому грозит хотя бы на 1% как-то резко помягчели и стали "вообще всё сложно"
Но это лишь мечты 🤫
Раз поддерживаешь диктатора и его политику то доказывай делом.
А то хорошо устроились " патриоты")
Дома на диване СВО конечно привлекательней)
Прямо все по программе: Иван из Москвы, который сам бросил сытую жизнь и пошёл воевать, и вот до сих пор живой, пишет смски (но редко, телефоном же нельзя пользоваться, атата)
И неназванный герой, который выполнял гуманитарные задачи, но был подло убит
Угугу, и венчает всё это: я не боюсь, если надо уколюсь
Верим, конечно же, по всем пунктам верим))