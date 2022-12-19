Шипов об участии Карякина в выборах главы ФШР: «Это говорит о том, что Сергей всерьез и надолго собрался заниматься политической карьерой»

Российский гроссмейстер высказался об участии в выборах главы Федерации шахмат России (ФШР).

Карякин проиграл выборы действующему президенту ФШР Андрею Филатову. Он получил 7 голосов делегатов, Филатов – 58.

«Это говорит о том, что Сергей всерьез и надолго собрался заниматься политической карьерой. С наскока у него не получилось ворваться, и, возможно, ему надо маленькими шажочками подниматься на самый верх.

Это огорчает, потому что в таком возрасте надо играть и выигрывать, но так как он из-за своей жесткой позиции не имеет возможности вернуться на международную арену, ему нужно чем-то заниматься.

Это немножко грустно, потому что вся эта политика могла подождать еще лет десять», – сказал Шипов.