Немецких шахматистов, выступающих на турнирах с участием россиян, лишат субсидий

Немецкие шахматисты, выступающие на турнирах с участием россиян и белорусов, будут лишены государственных субсидий.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на немецкое издание Spiegel. Решение об отмене господдержки следует из директивы министерства внутренних дел Германии.

Также, согласно директиве, средства не выделяются на поездки в Россию и Беларусь.

Российские и белорусские шахматисты участвуют в международных соревнованиях под нейтральным флагом.