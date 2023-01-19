Немецких шахматистов, выступающих на турнирах с участием россиян, лишат субсидий

Теги сборная России сборная России жен сборная Германии сборная Германии жен сборная Беларуси Шахматы

Немецкие шахматисты, выступающие на турнирах с участием россиян и белорусов, будут лишены государственных субсидий.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на немецкое издание Spiegel. Решение об отмене господдержки следует из директивы министерства внутренних дел Германии.

Также, согласно директиве, средства не выделяются на поездки в Россию и Беларусь.

Российские и белорусские шахматисты участвуют в международных соревнованиях под нейтральным флагом.

26 комментариев

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Котттт
Бьют своих, чтобы чужие боялись?
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Тимофей_Кот
Ответ За Кэвс и двор стреляю в упор
Ути пути, кто-то не хочет играть с бедными российскими шахматистами, какая трагедия((( Не то что у каких-то украинцев всего лишь уничтожают города и их жизни, тут целые шахматы!
Может меньше надо было прыгать с криками про маскаляку и дать Донбасу нармально уйти, а не утюжить его 8 лет.
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sashafan2
Разве есть международные шахматные турниры, в которых россияне не участвуют?
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За Кэвс и двор стреляю в упор
Ответ Metalloid
Никакой русофобии нет, никакой охоты на ведьм, что вы, что вы.
Ути пути, кто-то не хочет играть с бедными российскими шахматистами, какая трагедия(((
Не то что у каких-то украинцев всего лишь уничтожают города и их жизни, тут целые шахматы!
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Verhovn
Ответ За Кэвс и двор стреляю в упор
Комментарий удален модератором
Тем не менее ты это делаешь. И изъясняешься на русском.
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Анатолий Дегтярёв
Ответ liv6
Подождите, но госфинансирование нет в свободных капиталистических странах или нам кто-то на спортс врет постоянно
Вы нипанимаити! Эта другое! (С)
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За Кэвс и двор стреляю в упор
Ответ Брайан Клафов
Свобода! Демократия!
Да, свобода. Они могут и ездить в Россию, и играть с "хорошими" россиянами. Принципы демократии не нарушены
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За Кэвс и двор стреляю в упор
Комментарий удален
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red_devils
Ответ liv6
Подождите, но госфинансирование нет в свободных капиталистических странах или нам кто-то на спортс врет постоянно
кстати да.. тут же все возмущаются, что только росспорт зависит от государства. как же так :(
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Pikachu Pikachu
Ответ mishash
Сейчас именно такие времена
Правда в России. Но это не суть
+2
-7
-5
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Verhovn
Ру,Спортс модераторы, обращаюсь к вам. Что #### не так?
+1
-1
0
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mishash
Ответ Kommentator Gusev
Как во времена нацистской Германии, ей Богу
Сейчас именно такие времена
+2
-2
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Брайан Клафов
Свобода! Демократия!
+2
-2
0
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Verhovn
Ответ Metalloid
Никакой русофобии нет, никакой охоты на ведьм, что вы, что вы.
Ну тут Путин виноват, не иначе😀
+8
-5
+3
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encaro_one
Ответ Onion
О какого размера суммах идёт речь?)
Примерно 1 тыс. евро на турнир хорошему шахматисту.
+1
-1
0
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kuznez.molot.
Зарадная свобода слова и действий
+4
-2
+2
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Тимофей_Кот
Свободная Европа🤣
+8
-3
+5
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Ничего, так сказать личного, только бизнес)))
+1
-1
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liv6
Подождите, но госфинансирование нет в свободных капиталистических странах или нам кто-то на спортс врет постоянно
+24
-2
+22
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Metalloid
Никакой русофобии нет, никакой охоты на ведьм, что вы, что вы.
+38
-6
+32
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Казанский КБ
Ответ Onion
О какого размера суммах идёт речь?)
О трехзначных
+1
-1
0
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Kommentator Gusev
Как во времена нацистской Германии, ей Богу
+16
-4
+12
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Ruscello
Субсидии могли бы и оставить, а вот коня(или слона) сразу можно было бы лишить, во встрече с россиянами.
0
-1
-1
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Winterburn
Шах и мат тебе, Путин!))
+2
-2
0
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Леха Гибкий
Их демократическая политика и наш мордор, не перепутайте. И так под нейтральным флагом, но этого мало. Может на колено вставать перед партией?
+16
-4
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