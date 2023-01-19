Немецких шахматистов, выступающих на турнирах с участием россиян, лишат субсидий
Немецкие шахматисты, выступающие на турнирах с участием россиян и белорусов, будут лишены государственных субсидий.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на немецкое издание Spiegel. Решение об отмене господдержки следует из директивы министерства внутренних дел Германии.
Также, согласно директиве, средства не выделяются на поездки в Россию и Беларусь.
Российские и белорусские шахматисты участвуют в международных соревнованиях под нейтральным флагом.
Не то что у каких-то украинцев всего лишь уничтожают города и их жизни, тут целые шахматы!