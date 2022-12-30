Чемпионат мира по блицу. Асаубаева победила, Шувалова – 3-я, Лагно – 6-я
Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева выиграла чемпионат мира по блицу в Алматы, россиянка Полина Шувалова заняла третье место.
Чемпионат мира по блицу
Алматы, Казахстан
Женщины
Итоговое положение после 17 туров из 17
1. Бибисара Асаубаева (Казахстан) – 13
2. Хампи Конеру (Индия) – 12,5
3. Полина Шувалова (Россия) – 12
4. Тань Чжунъи (Китай) – 12
5. Мери Арабидзе (Грузия) – 11,5
6. Катерина Лагно (Россия) – 11
7. Нана Дзагнидзе (Грузия) – 11
8. Ольга Баделько (Россия) – 11...
15. Александра Костенюк (Россия) – 10,5
19. Валентина Гунина (Россия) – 10
20. Александра Горячкина (Россия) – 10
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