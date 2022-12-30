Чемпионат мира по блицу. Асаубаева победила, Шувалова – 3-я, Лагно – 6-я

Теги результаты Александра Костенюк чемпионат мира по блицу Валентина Гунина Екатерина Лагно Хампи Конеру Тань Чжунъи Александра Горячкина Нана Дзагнидзе Полина Шувалова Бибисара Асаубаева Шахматы

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева выиграла чемпионат мира по блицу в Алматы, россиянка Полина Шувалова заняла третье место.

Чемпионат мира по блицу

Алматы, Казахстан

Женщины

Итоговое положение после 17 туров из 17

1. Бибисара Асаубаева (Казахстан) – 13

2. Хампи Конеру (Индия) – 12,5

3. Полина Шувалова (Россия) – 12

4. Тань Чжунъи (Китай) – 12

5. Мери Арабидзе (Грузия) – 11,5

6. Катерина Лагно (Россия) – 11

7. Нана Дзагнидзе (Грузия) – 11

8. Ольга Баделько (Россия) – 11...

15. Александра Костенюк (Россия) – 10,5

19. Валентина Гунина (Россия) – 10

20. Александра Горячкина (Россия) – 10

 

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1 комментарий

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