Чемпионат мира по блицу. Асаубаева победила, Шувалова – 3-я, Лагно – 6-я

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева выиграла чемпионат мира по блицу в Алматы, россиянка заняла третье место.

Чемпионат мира по блицу

Алматы, Казахстан

Женщины

Итоговое положение после 17 туров из 17

1. (Казахстан) – 13

2. Хампи Конеру (Индия) – 12,5

3. Полина Шувалова (Россия) – 12

4. Тань Чжунъи (Китай) – 12

5. Мери Арабидзе (Грузия) – 11,5

6. Катерина Лагно (Россия) – 11

7. Нана Дзагнидзе (Грузия) – 11

8. Ольга Баделько (Россия) – 11...

15. (Россия) – 10,5

19. (Россия) – 10

20. (Россия) – 10