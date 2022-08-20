Горячкина, Лагно, Костенюк и Шувалова сыграют в серии Гран-при ФИДЕ сезона-2022/23

Российские шахматистки , Екатерина Лагно, и сыграют в серии сезона-2022/23.

Всего будет проведено четыре этапа. Горячкина, Лагно и Шувалова сыграют на этапах в Нур-Султане (Казахстан), Быдгоще (Польша) и Индии, Костенюк – в Нур-Султане, Быдгоще и Мюнхене.

Призовой фонд каждого этапа составит 80 тысяч евро. Еще 80 тысяч будут распределены среди восьми лучших шахматисток по итогам серии.

Две лучшие шахматистки по итогам четырех этапов получат право на участие в турнире претенденток сезона-2023/24. Горячкина – действующая победительница серии Гран-при.