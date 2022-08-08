ФИДЕ создаст рабочую группу по вопросам допуска сборных России и Беларуси к соревнованиям

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) создаст рабочую группу по вопросам допуска сборных России и Беларуси к международным соревнованиям.

Об этом сообщил исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Марк Глуховский. Сейчас шахматисты обеих стран отстранены от командных турниров из-за ситуации на Украине. При этом россияне и белорусы могут выступать под нейтральным флагом в индивидуальных первенствах.

«Участники конгресса [ФИДЕ в индийском Ченнаи] обсудили вопрос о спортивных санкциях в шахматах, в том числе об участии в командных соревнованиях ФИДЕ сборных России и Беларуси. Санкции против этих команд были приняты предыдущим советом ФИДЕ в марте 2022 года.

Конгресс принял решение поручить совету в ближайшее время вернуться к этому вопросу, создать рабочую группу и найти новое решение, учитывающее мнение участников конгресса и последние рекомендации МОК (Международного олимпийского комитета)», – заявил Глуховский.