Анатолий Карпов: «Пока никак не отношусь к идее возглавить ФШР. Я активно этим летом работал и все делал без помощи федерации. Они отключены вообще»

12-й чемпион мира Анатолий Карпов оценил перспективы развития шахмат в России.

«К сожалению, в какой-то момент профсоюзы отказались от работы со школьниками, нам приходилось находить новые формы. Мы потеряли около 20 лет, сейчас мы потихоньку все воссоздаем.

Нам нужно воссоздать систему подготовки шахматных педагогов, сейчас Академия спорта выпускает 70 специалистов в год, это смешно. Что касается спорта, то пока мы не восстановили позиции, у нас не так много молодых шахматистов, которые подают надежды, но они есть.

Когда я приходил в шахматы, было понятие советской шахматной школы, наши шахматисты отличались упорством в защите. На сегодняшний день ярко выраженной школы нет как раньше, так как идет обмен опытом и знаниями. Сейчас можно выделить только шахматы в Китае и Индии, там можно найти какие-то элементы, а в США и Европе играют, как в России, и мы играем, как они», – сказал Карпов.

«Пока никак не отношусь к идее возглавить ФШР (Федерацию шахмат России). Есть достижения у шахматной федерации, есть пробелы, мы слабо работаем с регионами, это болевая точка. Если бы не чемпионаты России, которые мы проводим в разных регионах, я бы сказал, что ФШР оторвана от регионов. Это единственное, что объединяет деятельность ФШР.

И хотя я вице-президент федерации, у меня есть поручения. Я активно этим летом работал, был в Белгороде, Краснодаре, Калуге, мы договорились открыть шахматные школы там, и я все это делал без какой-либо помощи ФШР. Я все делал своими усилиями. Они отключены вообще», – заявил 12-й чемпион мира.