«Для Непомнящего сейчас любое соревнование – это поддержание спортивной формы перед матчем с Лижэнем». Смагин о ЧМ по рапиду

Вице‑президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин оценил результат гроссмейстера Яна Непомнящего на чемпионате мира по рапиду в Алматы, где он занял 14-е место.

«В какой‑то момент Непомнящий имел шанс, особенно в первый день, но обиднейшее поражение в выгодной позиции подкосило его. После этого он потерял агрессивный стиль игры, стал делать много ничьих, чего не хватило для достойного результата.

Для Непомнящего сейчас любое соревнование – это поддержание спортивной формы перед матчем с Дин Лижэнем (за звание чемпиона мира в классических шахматах – Sports.ru), который, кстати, отказался от участия в чемпионате мира. Ничего критического в результате Непомнящего не вижу, ему нужно проверять и поддерживать форму, и выступление на таком турнире для этого как раз подходит.

Насколько знаю, он больше не будет играть на других турнирах перед матчем за звание чемпиона мира. Сейчас он проверил свое состояние, игровой тонус и, думаю, в блице сыграет намного лучше», – сказал Смагин.

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