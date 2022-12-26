Чемпионат мира по рапиду. Карлсен и Федосеев лидирую после пяти туров, Непомнящий – 11-й
Российский гроссмейстер Владимир Федосеев идет в лидирующей группе на чемпионате мира по рапиду после первого дня соревнований.
Чемпионат мира по рапиду
Алматы, Казахстан
После 5 туров из 13
1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 4,5
2. Владимир Федосеев (Россия) – 4,5
3. Арджун Эригайси (Индия) – 4,5
4. Йорден ван Форест (Нидерланды) – 4,5
5. Аниш Гири (Нидерланды) – 4
6. Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – 4
7. Нихал Сарин (Индия) – 4
8. Гига Купарадзе (Грузия) – 4
9. Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – 4
10. Юй Янъи (Китай) – 4
11. Ян Непомнящий (Россия) – 4
12. Алексей Сарана (Россия) – 4
13. Володар Мурзин (Россия) – 4...
15. Владислав Артемьев (Россия) – 3,5...
18. Даниил Дубов (Россия) – 3,5...
20. Денис Лазавик (Россия) – 3,5...
ПРИМЕЧАНИЕ: начало партий – 12.00 по московскому времени.
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