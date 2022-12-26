Чемпионат мира по рапиду. Карлсен и Федосеев лидирую после пяти туров, Непомнящий – 11-й

Российский гроссмейстер Владимир Федосеев идет в лидирующей группе на чемпионате мира по рапиду после первого дня соревнований.

Чемпионат мира по рапиду

Алматы, Казахстан

После 5 туров из 13

1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 4,5

2. Владимир Федосеев (Россия) – 4,5

3. Арджун Эригайси (Индия) – 4,5

4. Йорден ван Форест (Нидерланды) – 4,5

5. (Нидерланды) – 4

6. Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – 4

7. Нихал Сарин (Индия) – 4

8. Гига Купарадзе (Грузия) – 4

9. (Узбекистан) – 4

10. Юй Янъи (Китай) – 4

11. (Россия) – 4

12. Алексей Сарана (Россия) – 4

13. Володар Мурзин (Россия) – 4...

15. (Россия) – 3,5...

18. (Россия) – 3,5...

20. Денис Лазавик (Россия) – 3,5...

ПРИМЕЧАНИЕ: начало партий – 12.00 по московскому времени.