Рейтинг ФИДЕ. Карлсен идет первым, Непомнящий – 3-й, Карякин – 10-й

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сохранил третье место в рейтинге Международной федерации шахмат (ФИДЕ). 

Рейтинг ФИДЕ

1 декабря

1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2859

2. Лижэнь Дин (Китай) – 2811

3. Ян Непомнящий (Россия) – 2793

4. Алиреза Фируджа (Франция) – 2785

5. Хикару Накамура (США) – 2768

6. Фабиано Каруана (США) – 2766

7. Аниш Гири (Нидерланды) – 2764

8. Уэсли Со (США) – 2760

9. Вишванатан Ананд (Индия) – 2754

10. Сергей Карякин (Россия) – 2747...

12. Александр Грищук (Россия) – 2745

20. Дмитрий Андрейкин (Россия) – 2729...

25. Никита Витюгов (Россия) – 2723...

32. Санан Сюгиров (Россия) – 2712...

34. Даниил Дубов (Россия) – 2708...

38. Владислав Артемьев (Россия) – 2701

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