Рейтинг ФИДЕ. Карлсен идет первым, Непомнящий – 3-й, Карякин – 10-й
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сохранил третье место в рейтинге Международной федерации шахмат (ФИДЕ).
Рейтинг ФИДЕ
1 декабря
1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2859
2. Лижэнь Дин (Китай) – 2811
3. Ян Непомнящий (Россия) – 2793
4. Алиреза Фируджа (Франция) – 2785
5. Хикару Накамура (США) – 2768
6. Фабиано Каруана (США) – 2766
7. Аниш Гири (Нидерланды) – 2764
8. Уэсли Со (США) – 2760
9. Вишванатан Ананд (Индия) – 2754
10. Сергей Карякин (Россия) – 2747...
12. Александр Грищук (Россия) – 2745
20. Дмитрий Андрейкин (Россия) – 2729...
25. Никита Витюгов (Россия) – 2723...
32. Санан Сюгиров (Россия) – 2712...
34. Даниил Дубов (Россия) – 2708...
38. Владислав Артемьев (Россия) – 2701
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