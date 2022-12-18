Андрей Филатов: «Уважаю мнение Карякина. Он большой молодец, что занимает активную гражданскую позицию»

Глава Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов высказался о гражданской позиции .

«Федерация действует согласно уставу. Есть органы власти – президент, наблюдательный совет, вице-президенты. И федерация ничего не может делать в обход устава, иначе нас Минюст просто «закроет».

Поэтому любые спекуляции на тему того, что федерация организовывает петиции, пикеты, просто невозможны – по той простой причине, что у нас есть уставная деятельность, которая четко определяет наши действия.

Есть люди с личной точкой зрения, но только рейтинговых шахматистов у нас больше 400 тысяч. Кто из них что думает и куда ходит – этого федерация точно не будет отслеживать.

Что касается ведущих шахматистов, то у многих было недостаточно информации для того, чтобы делать выводы и принимать решения. Я уважаю мнение Сергея и считаю, что он большой молодец в том, что занимает активную гражданскую позицию», – сказал Филатов.

«У него фантастический талант. И мне будет по-человечески и как тренеру очень жалко, если он этот талант закопает. У него есть время, и он еще может принести стране и медали, и награду, и корону – если он на этом сконцентрируется.

Он хочет себя попробовать в различных качествах, но мне кажется, что его спортивная карьера еще не закатилась. А совмещать разные виды деятельности крайне сложно», – добавил он.

Ранее Карякин проиграл Филатову на выборах президента .