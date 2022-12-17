Карякин о поражении на выборах главы ФШР: «Мой путь только начинается. Считаю, итоговый счет не отражает реальную степень поддержки»
Гроссмейстер Сергей Карякин высказался о своем поражении на выборах президента Федерации шахмат России (ФШР).
Сегодня на должность был переизбран Андрей Филатов, набравший 58 голосов. Карякин заручился поддержкой 7 делегатов.
«Мой путь только начинается. Считаю, итоговый счет не отражает реальную степень поддержки.
Рассматриваем возможность баллотироваться на пост президента одной из региональных федераций», – сказал Карякин.
Карякин проиграл Филатову на выборах президента Федерации шахмат России
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