Карякин о поражении на выборах главы ФШР: «Мой путь только начинается. Считаю, итоговый счет не отражает реальную степень поддержки»

Гроссмейстер Сергей Карякин высказался о своем поражении на выборах президента Федерации шахмат России (ФШР).

Сегодня на должность был переизбран Андрей Филатов, набравший 58 голосов. Карякин заручился поддержкой 7 делегатов.

«Мой путь только начинается. Считаю, итоговый счет не отражает реальную степень поддержки.

Рассматриваем возможность баллотироваться на пост президента одной из региональных федераций», – сказал Карякин.

Карякин проиграл Филатову на выборах президента Федерации шахмат России