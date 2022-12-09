Карякин о выборах главы ФШР: «Рассматриваем кандидатуры на посты вице-президентов. Был бы рад видеть Карпова на любой должности»

Российский гроссмейстер рассказал, что пригласит 12-го чемпиона мира в свою команду в случае избрания на пост президента Федерации шахмат России ( ).

«Еще не передумал идти на выборы, ситуация развивается, работаем и создаем план. Рассматриваем кандидатуры на посты вице-президентов, есть несколько предложений, идут переговоры.

Пока не могу назвать фамилии, но был бы рад видеть Анатолия Карпова в любом ранге и на любой должности, какую он захотел бы. Думаю, что на следующей неделе сделаем объявление по поводу кандидатур», – сказал Карякин.