Сергей Карякин: «Выражаю признательность Федерации шахмат Чеченской Республики за выдвижение моей кандидатуры»

Гроссмейстер Сергей Карякин сообщил о намерении участвовать в выборах главы Федерации шахмат России.

«В последние месяцы я активно и по делу критиковал руководство Федерации шахмат России. Я искренне был уверен, что конструктивная критика поможет Федерации обратить внимание на проблемные моменты своей деятельности.

Увы, по прошествии 8 месяцев никаких позитивных изменений в деятельности ФШР я не вижу.

После длительных раздумий я решил баллотироваться на пост президента ФШР. Моя цель – организовать работу с молодыми талантами, провести много новых турниров, способствовать всячески тому, чтобы наши игроки и тренеры не уезжали за границу в поисках лучшей жизни.

И не менее важно организовать реальную поддержку регионам из федерального центра.

Я гарантирую, что приложу все силы для улучшения деятельности Федерации шахмат России по всем направлениям, считаю, что в случае моего избрания могу придать ей новый импульс для развития!

Выражаю признательность Федерации шахмат Чеченской Республики за выдвижение моей кандидатуры», – написал Карякин в телеграм-канале.