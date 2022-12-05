Андрей Филатов: «Карякин никак не может определиться, кто же он – действующий спортсмен, политик, бизнесмен или общественный деятель»

Глава Федерации шахмат России ( ) Андрей Филатов высказался о намерении Сергея Карякина избираться в президенты организации.

«Судя по тому, что Сергей заявился буквально за несколько часов до последнего срока подачи, решение баллотироваться далось ему нелегко. Что и неудивительно: совсем недавно он публично заявлял о своем нежелании баллотироваться. И даже – неожиданно для меня – заявлял, что «альтернативы Филатову на выборах нет».

Я как раз считаю, что альтернатива есть всегда. А вот никак не может определиться, кто же он – действующий спортсмен, политик, бизнесмен или общественный деятель.

В целом я рад, что выборы в ФШР будут альтернативными. Конкуренция – это всегда благо. Скажем, на предыдущих выборах в ФШР было целых пять кандидатов в президенты.

Ждем, когда Сергей опубликует состав команды, с которой пойдет на выборы, и свою программу. Надеюсь, что он сосредоточиться на позитивной программе, а не будет повторять безосновательные и клеветнические утверждения, которые мне уже приходилось несколько раз опровергать», – сказал Филатов.