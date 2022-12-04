Сергей Карякин: «Моя карьера не окончена. Но в ближайшее время сосредоточусь на выборах президента Федерации шахмат России»

Гроссмейстер Сергей Карякин высказался об участии в выборах президента Федерации шахмат России (ФШР).

Ранее кандидатуру Карякина выдвинула Федерация шахмат Чеченской Республики. Действующим главой ФШР является Андрей Филатов.

«Моя шахматная карьера не окончена. Век шахматистов дольше, чем в других видах спорта. Более того, сейчас я участвую в турнире по быстрым шахматам в Москве. Карьеру прекращать не буду. Но в ближайшее время сосредоточусь на выборах.

У меня огромное количество людей, которые меня поддерживают. Считаю, что неправильно говорить о двух-трех самых богатых, кто меня поддержал. Меня поддерживают тысячи россиян.

Если про финансы вопрос, то у меня есть спонсоры, которые готовы вложиться в случае моего избрания. Проблем с финансированием не будет. Бюджет будет нормальным.

Надеюсь, в ближайшие дни смогу более официально назвать команду», – рассказал Карякин.