Сергея Карякина выдвинули на пост президента Федерации шахмат России

Федерация шахмат Чеченской Республики выдвинула гроссмейстера Сергея Карякина на пост президента Федерации шахмат России (ФШР).

С 2014 года ФШР возглавляет Андрей Филатов. 17 декабря в Москве пройдет съезд организации, где ключевым вопросом станут выборы президента и его заместителей.

Филатов в свою очередь будет претендовать на переизбрание. Его кандидатуру уже поддержали 22 региональные федерации.

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