Сергея Карякина выдвинули на пост президента Федерации шахмат России

Теги Сергей Карякин Андрей Филатов ФШР Шахматы

Федерация шахмат Чеченской Республики выдвинула гроссмейстера Сергея Карякина на пост президента Федерации шахмат России (ФШР).

С 2014 года ФШР возглавляет Андрей Филатов. 17 декабря в Москве пройдет съезд организации, где ключевым вопросом станут выборы президента и его заместителей.

Филатов в свою очередь будет претендовать на переизбрание. Его кандидатуру уже поддержали 22 региональные федерации.

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