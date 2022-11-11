Дворкович об отказе Карякина играть под нейтральным флагом: «Не станем приспосабливаться под конкретного шахматиста»
Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович высказался о нежелании Сергея Карякина играть под нейтральным флагом.
Ранее Карякин отказался от участия в чемпионате мира по рапиду и блицу, который пройдет в Алма-Ате с 25 по 30 декабря, из невозможности играть под флагом России.
«У нас есть правила, мы им будем следовать. Под конкретного шахматиста приспосабливаться не станем. Шахматисты из России могут участвовать, но под флагом ФИДЕ», – сказал Дворкович.
«Без флага России выступать не буду». Карякин отказался от участия в чемпионате мира по рапиду и блицу
Комментарии