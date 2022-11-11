Дворкович об отказе Карякина играть под нейтральным флагом: «Не станем приспосабливаться под конкретного шахматиста»

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) высказался о нежелании играть под нейтральным флагом.

Ранее Карякин отказался от участия в чемпионате мира по рапиду и блицу, который пройдет в Алма-Ате с 25 по 30 декабря, из невозможности играть под флагом России.

«У нас есть правила, мы им будем следовать. Под конкретного шахматиста приспосабливаться не станем. Шахматисты из России могут участвовать, но под флагом , – сказал Дворкович.

«Без флага России выступать не буду». Карякин отказался от участия в чемпионате мира по рапиду и блицу