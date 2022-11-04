Помощник Карпова: «Анатолий пришел в сознание, все хорошо, идем на поправку. Вряд ли его выпишут сегодня, будем смотреть»

Помощник 12-го чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова Альберт Степанян рассказал о состоянии гроссмейстера.

В понедельник Карпов был госпитализирован с черепно-мозговой травмой в НИИ Склифосовского. Сообщалось, что он находится в реанимации.

«Пока информации новой нет. Показатели в норме, Анатолий пришел в сознание, все хорошо, идем на поправку. Вряд ли его выпишут сегодня, будем смотреть», – сказал Степанян.