Шипов о победе Непомнящего над Карлсеном: «Матч стал пощечиной чемпиону мира, который собирается положить свой титул в мусорную корзину»

Российский гроссмейстер Сергей Шипов оценил победу Яна Непомнящего над Магнусом Карлсеном в полуфинале чемпионата мира по шахматам Фишера.

«Ян отлично играл – после того, как Магнус уверенно выиграл первую партию и имел выигранную позицию во второй, казалось, что дело сделано, но потом Магнус стал ошибаться.

Здесь подействовал закон сообщающихся сосудов: если соперник дает слабину, тебе это дает уверенности, Ян собрался и оставил очень приятное впечатление.

Этот матч стал психологической пощечиной чемпиону миру, который собирается положить свой главный титул в мусорную корзину (ранее Карлсен отказался от защиты титула чемпиона мира в классических шахматах – Sports.ru).

Встает вопрос: может быть, не надо этого делать, может, надо побороться за титул и соблюсти закон престолонаследия в шахматном мире. Надеюсь, что Магнус задумается», – сказал Шипов.

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