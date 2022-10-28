Сергей Шипов: «Считаю Карлсена фаворитом в матче полуфинала ЧМ по шахматам Фишера против Непомнящего»

Международный гроссмейстер оценил шансы Яна Непомнящего в матче полуфинала чемпионата мира по шахматам Фишера против .

«То, что Ян вышел в полуфинал, это хорошо, он все время держал своих болельщиков в большом напряжении. Самый важный для него был матч с Уэсли Со, и в нем Ян продержался и добился положительного результата.

При этом лично мне и другим болельщикам было больно видно, что против Нодирбека Абдусатторова Ян набрал ровно ноль очков в четырех партиях.

С одной стороны, я восхищаюсь Абдусатторовым, он, конечно, демонстрирует небесный уровень игры, умение быстро разбираться в незнакомых сложных ситуациях, что необходимо в шахматах Фишера, но с другой, я не мог ожидать, что у него будет такое превосходство над Яном, надеюсь это временное явление.

Матч с Карсленом будет очень интересным, он легенда, корифей мировых шахмат. Считаю Магнуса фаворитом в матче. Процентную раскладку делать не буду, но ясно, что у него шансов больше», – сказал Шипов.