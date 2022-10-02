Раджабов об отказе Карлсена от матча с Непомнящим: «Думаю, звание чемпиона мира будет полноценным, но как для самих участников, не знаю»

Азербайджанский шахматист поделился ожиданиями от матча на первенство мира между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дином Лижэнем.

«Непомнящий блестяще сыграл на турнире претендентов, но, честно говоря, соперники очень сильно ошибались, слишком агрессивно играли против него, он контратаковал и давил на них очень мощно. Я считаю, что это один из самых блестящих турниров, что он сыграл в жизни, за несколько туров до конца турнира стало понятно, что его не догнать. Это огромное достижение.

У Непомнящего и Дин Лижэня будет матч равных соперников, они давно входят в первую десятку мирового рейтинга. Ян входит в тройку мира, играл на матче за первенство мира, это большой опыт. Сейчас трудно гадать, чем закончится их матч, но это, безусловно, будет матч топовых шахматистов мира, победит самый достойный вне Карлсена.

С Карлсеном было бы лучше. В спорте, современном и прошлом, мы видели много раз, когда лучшие шахматисты заканчивают свою карьеру, уходят от борьбы за звание чемпиона мира. Жизнь продолжается, другие спортсмены высочайшего уровня разыгрывают потом это звание, это нормально, думаю, звание чемпиона мира будет полноценным, но как для самих участников, не знаю», – сказал Раджабов.

«Не могу сказать Карлсену: «Леопольд, выходи!». Его решение не моя проблема». Монолог Яна Непомнящего, который снова в шаге от короны