16-летний индиец Гукеш Доммараджу стал самым юным шахматистом, обыгравшим Карлсена в статусе чемпиона мира

16-летний индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу победил норвежца Магнуса Карлсена на турнире Aimchess Rapid.

Доммараджу стал самым юным шахматистом, который обыграл Карлсена в статусе чемпиона мира.

Карлсен был в выигрышной позиции, но сдался вскоре после грубой ошибки, которая дала его сопернику преимущество.

«Очевидно, что победа над Магнусом – это что-то особенное. Но я не особо горжусь этой игрой», – сказал Гукеш.

Карлсен отметил, что Гукеш максимально использовал свои шансы.

В начале 2019 года Гукеш стал вторым самым молодым гроссмейстером в истории в возрасте 12 лет, семи месяцев и 17 дней. На шахматной Олимпиаде-2022 он выиграл восемь партий подряд.