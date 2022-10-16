«Это не очень красиво со стороны Карлсена, но надо было по-спортивному его наказать». Карякин об отказе Мамедова продолжать партию с норвежцем

Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался об инциденте между норвежцем Магнусом Карлсеном и азербайджанцем Рауфом Мамедовым.

Ранее в онлайн-турнире Titled Tuesday Мамедов сдался в партии против Карлсена на втором ходу, посчитав неуважительным ход со стороны оппонента – в ответ на e4 Магнус сыграл g5, что считается редким продолжением в шахматах.

«На мой взгляд, Рауф слишком близко к сердцу воспринял такой ход Магнуса, лучше бы собрался и выиграл партию, получив такое преимущество в дебюте.

Тем более он шел на первом месте в турнире. Думаю, что он погорячился. Я согласен, что это не очень красиво со стороны Карлсена, но надо было по-спортивному его наказать.

Это (первый ход Карлсена – Sports.ru) как если бы боксер вышел и просто с опущенными руками стоял и смеялся над оппонентом», – сказал Карякин.

Мамедов сдался в партии с Карлсеном на 2-м ходу: «От игры с Магнусом всегда больше всего ожиданий, а вместо этого – издевательство»