Карпов об отказе Мамедова продолжать партию с Карлсеном: «Лечиться надо человеку, и я не о Магнусе»

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов раскритиковал азербайджанца Рауфа Мамедова за отказ продолжать партию с норвежцем Магнусом Карлсеном.

Ранее в онлайн-турнире Titled Tuesday Мамедов сдался в игре против Карлсена на втором ходу, посчитав неуважительным ход со стороны оппонента – в ответ на e4 Магнус сыграл g5, что считается редким продолжением в шахматах.

«Я не понимаю, почему он (Мамедов) так расстроился. Надо было выиграть эту партию и прекратить издевательство. Магнус волен играть так, как он хочет. В такой ситуации надо было быстро выиграть партию и показать этим, что выходка была дурацкой.

Был ли в этом ходе Карлсена вызов? Какой вызов? Пошел и пошел, мало ли чего ему в голову взбрело, причин сдаваться не было никаких. Лечиться надо человеку, и я не о Карлсене. Раз тот так сыграл, то не боится проиграть, молодец», – сказал Карпов.

Мамедов сдался в партии с Карлсеном на 2-м ходу: «От игры с Магнусом всегда больше всего ожиданий, а вместо этого – издевательство»