Ниманн о скандале с читерством: «Я не отступлю и буду показывать лучшую игру, несмотря на давление. Шахматы говорят сами за себя – все, что я могу сказать»

Американский гроссмейстер Ханс Ниманн высказался о своем участии в чемпионате США на фоне скандала с читерством.

Ранее сайт Chess.com провел расследование и заявил, что Ниманн, вероятно, жульничал в более чем 100 шахматных онлайн-партиях. Сам американец признавался, что действительно жульничал в прошлом, но сейчас сожалеет о своих действиях.

Чемпионат США проходит в Сент-Луисе, Ниманн лидирует после двух туров. В первой встрече он победил Кристофера Ю, затем сыграл вничью с Джеффри Сюном.

«Я думаю, что эта партия [против Ю] – послание всем. Все началось, когда я сказал, что «шахматы говорят сами за себя» (в августе Ниманн произнес эти слова после победы над Магнусом Карлсеном на турнире FTX Crypto Cup – Sports.ru) и, думаю, партия говорила сама за себя, показав, какой я шахматист.

Также она показала, что я не отступлю, а буду демонстрировать лучшую игру, несмотря на давление, которое я испытываю. Шахматы говорят сами за себя – это все, что я могу сказать», – отметил Ниманн.

Расследование по шахматисту, взбесившему Карлсена: он обманывал в сотне партий, а их игра с Магнусом – слишком странная