Тренер Ниманна о скандале с Карлсеном: «Хансу лучше обратиться в суд. Вся информация должна быть обнародована»

Максим Длуги, тренер американского шахматиста Ханса Ниманна, рассказал о возможном суде против чемпиона мира Магнуса Карлсена.

В сентябре Карлсен проиграл Ниманну на этапе Grand Chess Tour в Сент-Луисе и снялся с турнира. Норвежец объяснил это нежеланием играть против человека, которого ранее неоднократно уличили в жульничестве. Также в одном из интервью Карлсен отметил, что «Длуги проделал очень хорошую работу как наставник Ниманна».

«Я думаю, что лучше всего обратиться в суд. Вся информация должна быть обнародована. Присяжные или судья должны вынести вердикт. Действия Магнуса совершенно нелепы и крайне вредны для шахмат.

Если предполагать, то я бы сказал Ханс подаст в суд. Что касается меня, я рассматриваю варианты, но готов бороться. В своей профессиональной карьере я побеждал там, где никто не давал мне и шанса. Я могу называть вещи своими именами», – сказал тренер в интервью Der Spiegel.

«Хотя я не имею абсолютно никакого отношения к известным разногласиям между Магнусом и Хансом, теперь я вынужден защищаться от совершенно абсурдных и клеветнических обвинений в отношении себя», – говорилось в ранее опубликованном заявлении Длуги.

В октябре шахматный сайт Chess.com провел собственное расследования, где говорилось, что Ниманн, вероятно, жульничал в более чем 100 шахматных онлайн-партиях.

Расследование по шахматисту, взбесившему Карлсена: он обманывал в сотне партий, а их игра с Магнусом – слишком странная

Карлсен снялся с турнира после сенсационного поражения (первого за 53 партии) – похоже, соперник читерил. Как же ему это удалось?