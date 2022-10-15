Максим Длуги, тренер американского шахматиста , рассказал о том, почему решил подать в суд на норвежца .

В сентябре Карлсен проиграл Ниманну на этапе Grand Chess Tour в Сент-Луисе и снялся с турнира. Норвежец объяснил это нежеланием играть против человека, которого ранее неоднократно уличили в жульничестве. Также в одном из интервью Карлсен отметил, что «Длуги проделал очень хорошую работу как наставник Ниманна».

«Он ударил по моей репутации, потому что хотел приукрасить факты. Он хватается за соломинку, потому что у него нет доказательств. Своей фразой он явно имел в виду, что я хорошо научил Ниманна читерить.

Почему я иду в суд? Потому что Магнус сделал все, чтобы самым ужасным способом разрушить мою репутацию. Магнус должен сдаться, пока это не зашло слишком далеко. Ему нужно извиниться передо мной, Хансом и шахматным миром за то, что устроил этот скандал. За то, что включил режим берсерка.

Я уважаю его как игрока. Но это уже за гранью! Что за бред? Как я вообще оказался втянут в эту грязь, которой Магнус решил полить весь шахматный мир?» – рассказал Длуги.

Расследование по шахматисту, взбесившему Карлсена: он обманывал в сотне партий, а их игра с Магнусом – слишком странная

Карлсен снялся с турнира после сенсационного поражения (первого за 53 партии) – похоже, соперник читерил. Как же ему это удалось?