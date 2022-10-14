Глава Федерации шахмат России Андрей Филатов награжден медалью Николая Озерова
Глава Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов награжден медалью Николая Озерова.
Награду Филатову вручил министр спорта России Олег Матыцин.
Данная награда была учреждена в 2005 году. Ее присваивают за особые личные заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорта, а также за пропаганду физической культуры и спорта. Среди ранее награжденных – известные спортсмены, тренеры, журналисты: Елена Исинбаева, Ирина Винер, Геннадий Орлов.
«Я благодарен министру спорта и воспринимаю эту награду как коллективную оценку всей деятельности Федерации шахмат России. За последние годы наши спортсмены, не только именитые, но и совсем юные шахматисты, принесли нашей стране множество медалей.
А благодаря проекту «Шахматы в школах» и турниру «Белая ладья» сотни тысяч детей увлекаются нашей игрой. Популяризация шахмат — главная задача ФШР, и мы стараемся решать ее в стиле Николая Озерова, азартно и профессионально!» – рассказал Филатов.
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