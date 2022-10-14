Глава Федерации шахмат России ( ) Андрей Филатов награжден медалью Николая Озерова.

Награду Филатову вручил министр спорта России Олег Матыцин.

Данная награда была учреждена в 2005 году. Ее присваивают за особые личные заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорта, а также за пропаганду физической культуры и спорта. Среди ранее награжденных – известные спортсмены, тренеры, журналисты: Елена Исинбаева, Ирина Винер, Геннадий Орлов.

«Я благодарен министру спорта и воспринимаю эту награду как коллективную оценку всей деятельности Федерации шахмат России. За последние годы наши спортсмены, не только именитые, но и совсем юные шахматисты, принесли нашей стране множество медалей.

А благодаря проекту «Шахматы в школах» и турниру «Белая ладья» сотни тысяч детей увлекаются нашей игрой. Популяризация шахмат — главная задача ФШР, и мы стараемся решать ее в стиле Николая Озерова, азартно и профессионально!» – рассказал Филатов.