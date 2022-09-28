Глава ФШР: «Призыв Норвежской шахматной федерации отстранить наших спортсменов, включая Карякина, противоречит спортивным принципам»

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Глава Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов отреагировал на позицию Норвежской федерации шахмат в отношении российского гроссмейстера Сергея Карякина.

Ранее организация поддержала недопуск Карякина к соревнованиям под своей эгидой.

«Призыв Норвежской шахматной федерации отстранить наших спортсменов, включая Сергея Карякина, от участия в международных соревнованиях выглядит очень агрессивно и противоречит как спортивным принципам, так и демократии.

Мы решительно выступаем против таких заявлений. Мы надеемся, что ФИДЕ и другие организаторы будут придерживаться лозунга Gens Una Sumus и принципа «Спорт вне политики», – сказал Филатов.

Норвежская шахматная федерация поддержала недопуск Карякина к турнирам под своей эгидой

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