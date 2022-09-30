ФИДЕ начала расследование конфликта между Карлсеном и Ниманном

Международная федерация шахмат ( ) создаст рабочую группу, которая займется анализом конфликта между действующим чемпионом мира норвежцем и американцем .

Ранее Карлсен обвинил Ниманна в жульничестве.

«В интересах шахматного сообщества мы просим общественность воздержаться от спекуляций по поводу результатов и возможных санкций до тех пор, пока все имеющиеся факты не будут рассмотрены и не будет завершено расследование», – прокомментировала глава комиссии ФИДЕ по честной игре Саломея Заксайте.

Карлсен обвинил Ниманна в читерстве: «Не хочу играть с людьми, которые неоднократно жульничали в прошлом, потому что не знаю, на что они способны в будущем»

«Если они хотят, чтобы я играл голым – я сделаю это». Новые детали с жульничеством в шахматах