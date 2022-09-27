Карякин о том, что Карлсен обвинил Ниманна в читерстве: «У Магнуса произошел нервный срыв. К тому же он совершенно не умеет проигрывать»

Российский гроссмейстер высказался о том, что действующий чемпион мира обвинил в жульничестве американца .

«При всем моем уважении к Магнусу пока все это находится в рамках домыслов. У него может быть мнение, что Ниманн – читер, а у кого-то оно другое. Если мы берем за основу презумпцию невиновности, то вина Ниманна не доказана. Я думаю, что Магнус не прав, надо было подать апелляцию во время турнира и продолжать играть, потому что никто Ниманна за руку не поймал и ничего не случилось. Поэтому здесь я все-таки придерживаюсь мнения, что так делать нельзя. Если не пойман, значит не вор, так получается.

Я не сомневаюсь, что у Магнуса произошел какой-то сбой в нервной системе. Это стопроцентно. Он связан с переживаниями после его отказа от чемпионского титула (матча с россиянином Яном Непомнящим). И на него все давят: зачем он это сделал, а он говорит, что ему это не нужно. Ситуация на него давит, я в этом уверен.

К тому же Карлсен совершенно не умеет проигрывать, достаточно вспомнить, как после поражения от меня на матче в Нью-Йорке он убежал с пресс-конференции. А здесь он проиграл малоизвестному человеку, Карлсен и Ниманн – это разные величины. И проигрыш белыми для него стал шоком. Хотя Магнус играл очень плохо. Нервный срыв у него точно есть, а почему он высказался только сейчас, мне непонятно.

Произошла череда совпадений, из которых непонятно, какой можно сделать вывод. Карлсен действительно играл очень плохо, а с другой стороны, по себе знаю, если против тебя человек сидит с компьютером, то неважно, как играешь ты, – тебя просто сомнут. Иногда я чувствовал, что со мной играет компьютер и невозможно ничего сделать. Думаю, такие ощущения были и у Магнуса. Ведь было известно, что Ниманн раньше читерил в онлайн-турнирах, его на этом ловили и дисквалифицировали.

Не то чтобы эти подозрения возникли на пустом месте. Уверен, что Магнус изначально чувствовал себя некомфортно, поэтому и играл, можно сказать, так невразумительно. Но опять-таки отдельно могу отметить, что я играл на всех самых топовых соревнованиях и практически никогда не было мало-мальского античитерского контроля. Максимум – металлодетекторы, которые тоже можно легко обойти. Поэтому с данной проблемой никто не работает», – сказал Карякин.

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