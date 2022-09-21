Магнус Карлсен о ситуации с Хансом Ниманном: «Я сделаю заявление. Вероятно, в начале следующей недели»

Действующий чемпион мира сообщил, что в скором времени сделает заявление о ситуации с американским гроссмейстером Хансом Ниманном.

19 сентября Карлсен сдался после двух ходов в партии с Ниманном на онлайн-турнире Champions Chess Tour.

В начале сентября Магнус и Ханс встречались на этапе Grand Chess Tour в Сент-Луисе – тогда норвежец проиграл, а потом снялся с турнира из-за того, что заподозрил американца в жульничестве.

«Пока ничего не могу сказать по этому поводу. Но люди могут сделать собственные выводы, и они определенно их сделали. И должен сказать, я очень впечатлен игрой Ниманна. Я думаю, его наставник Максим Длуги проделал очень хорошую работу», – сказал Карлсен Chess24.

– Можете ли вы подтвердить или опровергнуть подозрения в мошенничестве?

– Я не буду это комментировать. Я прекрасно понимаю, что нынешняя ситуация для многих неблагополучная.

– Если между вами и Ниманном будет финал, вы сдадитесь?

– Время покажет.

– Вы считаете, что Ниманн мошенник?

– Я сделаю заявление после турнира. Вероятно, в понедельник или где-то в начале следующей недели. Мне бы хотелось сказать больше сейчас, но нужно подождать. Нужно сосредоточиться на турнире, – цитирует Карлсена TV2.

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