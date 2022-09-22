Аронян после поражения Ниманну: «Эта игра была странной. Ханс делал очень-очень странные ходы, и я допустил зевок»

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Гроссмейстер Левон Аронян рассказал о странностях в матче против американца Ханса Ниманна на онлайн-турнире Julius Baer Generation Cup.

Соревнования проходят в рамках серии Champions Chess Tour. Аронян накануне проиграл Ниманну, при этом сама партия длилась лишь 21 ход.

«Я думаю, эта игра была странной. Думаю, что Ханс в какой-то момент делал очень-очень странные ходы и я, потеряв концентрацию, допустил зевок.

Меня не слишком беспокоит та драма (имеется в виду скандал с подозрениями Ниманна в читерстве – Sports.ru), ничто подобное на меня не влияет, но когда я играю плохо, тут ничего не поделаешь. Я должен работать усерднее», – сказал Аронян.

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