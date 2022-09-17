Непомнящий занял 3-е место на турнире по «фишеровским шахматам» в Сент-Луисе, Свидлер – 8-й, победил Фируджа

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий занял третье место на турнире Champions Showdown в американском Сент-Луисе.
Соревнования проводились в формате шахмат-960, который также называют «шахматами Фишера». В данном варианте игры начальное положение фигур на доске определяется случайным образом – всего есть 960 вариантов расстановки.
По итогам 9 туров представитель Франции Алиреза Фируджа и американец Фабиано Каруано набрали равное количество очков. Для выявления победителя игрался тай-брейк, где сильнее оказался Фируджа.
Шахматы-960
Champions Showdown
Сент-Луис, США
Положение после 9 туров из 9
1. Алиреза Фируджа (Франция) – 6,5
2. Фабиано Каруана (США) – 6,5
3-4. Ян Непомнящий (Россия) – 6
3-4. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – 6
5. Уэсли Со (США) – 4,5
6-7. Левон Аронян (США) – 4
6-7. Хикару Накамура (США) – 4
8-9. Петр Свидлер (Россия) – 3,5
8-9. Леньер Домингес (США) – 3,5
10. Гарри Каспаров – признан в РФ иноагентом (Хорватия) – 0,5
ПРИМЕЧАНИЕ: турнир проводился по круговой системе. Контроль времени составлял 20 минут с добавлением 5 секунд на каждый ход, начиная с первого.