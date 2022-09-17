Непомнящий занял 3-е место на турнире по «фишеровским шахматам» в Сент-Луисе, Свидлер – 8-й, победил Фируджа

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий занял третье место на турнире Champions Showdown в американском Сент-Луисе.

Соревнования проводились в формате шахмат-960, который также называют «шахматами Фишера». В данном варианте игры начальное положение фигур на доске определяется случайным образом – всего есть 960 вариантов расстановки.

По итогам 9 туров представитель Франции Алиреза Фируджа и американец Фабиано Каруано набрали равное количество очков. Для выявления победителя игрался тай-брейк, где сильнее оказался Фируджа.

Шахматы-960

Champions Showdown

Сент-Луис, США

Положение после 9 туров из 9

1. Алиреза Фируджа (Франция) – 6,5

2. Фабиано Каруана (США) – 6,5

3-4. Ян Непомнящий (Россия) – 6

3-4. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – 6

5. Уэсли Со (США) – 4,5

6-7. Левон Аронян (США) – 4

6-7. Хикару Накамура (США) – 4

8-9. Петр Свидлер (Россия) – 3,5

8-9. Леньер Домингес (США) – 3,5

10. Гарри Каспаров – признан в РФ иноагентом (Хорватия) – 0,5

ПРИМЕЧАНИЕ: турнир проводился по круговой системе. Контроль времени составлял 20 минут с добавлением 5 секунд на каждый ход, начиная с первого.