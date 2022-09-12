Непомнящий занял 5-е место по итогам серии Grand Chess Tour 2022, Фируджа одержал победу, Со – 2-й

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий занял пятое место в серии Grand Chess Tour 2022.
Заключительные соревнования завершились сегодня в американском Сент-Луисе. Россиян по итогам пяти этапов заработал 127 тысяч долларов призовых.
Победу в общем зачете одержал представитель Франции Алиреза Фируджа.
Итоговое положение после пяти этапов
1. Алиреза Фируджа (Франция) – 36,5
2. Уэсли Со (США) – 30
3. Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 29
4. Фабиано Каруана (США) – 28
5-6. Ян Непомнящий (Россия) – 27
5-6. Левон Аронян (США) – 27
7. Леньер Домингес (США) – 16,5
8. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – 12,5
9. Рихард Раппорт (Венгрия) – 6,5