Непомнящий занял 5-е место по итогам серии Grand Chess Tour 2022, Фируджа одержал победу, Со – 2-й

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий занял пятое место в серии Grand Chess Tour 2022.

Заключительные соревнования завершились сегодня в американском Сент-Луисе. Россиян по итогам пяти этапов заработал 127 тысяч долларов призовых.

Победу в общем зачете одержал представитель Франции Алиреза Фируджа.

Grand Chess Tour 2022

Итоговое положение после пяти этапов

1. Алиреза Фируджа (Франция) – 36,5

2. Уэсли Со (США) – 30

3. Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 29

4. Фабиано Каруана (США) – 28

5-6. Ян Непомнящий (Россия) – 27

5-6. Левон Аронян (США) – 27

7. Леньер Домингес (США) – 16,5

8. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – 12,5

9. Рихард Раппорт (Венгрия) – 6,5