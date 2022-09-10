Grand Chess Tour. Сент-Луис. 8-й тур. Непомнящий встретится с Ароняном, Фируджа против Со и другие партии

Теги результаты Левон Аронян Шахрияр Мамедьяров Ян Непомнящий Леньер Домингес Фабиано Каруана Уэсли Со Sinquefield Cup Grand Chess Tour Алиреза Фируджа Ханс Ниманн Шахматы

В Сент-Луисе проходит пятый этап серии Grand Chess Tour по шахматам. В 8-м туре россиянин Ян Непомнящий встретится с Левоном Ароняном, выступающим за США.

Норвежец Магнус Карлсен снялся с турнира после третьего матча.

Grand Chess Tour

5-й этап

Sinquefield Cup

Сент-Луис, США

8-й тур

Начало партий – 21.00 по московскому времени

Леньер Домингес (США) – Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан)

Алиреза Фируджа (Франция) – Уэсли Со (США)

Ханс Ниманн (США) – Фабиано Каруана (США)

Левон Аронян (США) – Ян Непомнящий (Россия)

Турнирное положение: Со – 4, Непомнящий, Фируджа, Каруана – по 3,5, Ниманн, Аронян, Домингес – по 3, Вашье-Лаграв – 2,5, Мамедьяров – 2.

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