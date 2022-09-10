Grand Chess Tour. Сент-Луис. 8-й тур. Непомнящий встретится с Ароняном, Фируджа против Со и другие партии

В Сент-Луисе проходит пятый этап серии Grand Chess Tour по шахматам. В 8-м туре россиянин Ян Непомнящий встретится с Левоном Ароняном, выступающим за США.
Норвежец Магнус Карлсен снялся с турнира после третьего матча.
5-й этап
Сент-Луис, США
8-й тур
Начало партий – 21.00 по московскому времени
Леньер Домингес (США) – Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан)
Алиреза Фируджа (Франция) – Уэсли Со (США)
Ханс Ниманн (США) – Фабиано Каруана (США)
Левон Аронян (США) – Ян Непомнящий (Россия)
Турнирное положение: Со – 4, Непомнящий, Фируджа, Каруана – по 3,5, Ниманн, Аронян, Домингес – по 3, Вашье-Лаграв – 2,5, Мамедьяров – 2.