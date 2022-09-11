Grand Chess Tour. Сент-Луис. 9-й тур. Непомнящий сыграет с Ниманном, Фируджа против Вашье-Лаграва и другие партии

В Сент-Луисе проходит пятый этап серии Grand Chess Tour по шахматам. В 9-м туре россиянин встретится с американцем Хансом Ниманном.

Норвежец Магнус Карлсен снялся с турнира после третьего матча.

5-й этап

Сент-Луис, США

9-й тур

Начало партий – 21.00 по московскому времени

Ян Непомнящий (Россия) – Ханс Ниманн (США)

Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – Левон Аронян (США)

Уэсли Со (США) – Леньер Домингес (США)

Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Алиреза Фируджа (Франция)

Турнирное положение: Непомнящий, Фируджа, Каруана – по 4,5, Со – 4, Домингес – 3,5, Ниманн, Аронян – по 3, Вашье-Лаграв, Мамедьяров – по 2,5.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии. Добавление – 30 секунд на ход, начиная с первого.