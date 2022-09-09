Сайт Chess.com: «Мы предоставили Хансу Ниманну информацию, которая противоречит его заявлениям о количестве и степени серьезности его читерства»

Шахматный сайт Chess.com опубликовал заявление о ситуации с американским шахматистом Хансом Ниманном, которого подозревают в читерстве.

5 сентября действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен снялся с этапа Grand Chess Tour в Сент-Луисе после поражения от Ниманна. После этого в СМИ появилась информация, что снятие могло быть связано с жульничеством американца.

Сам Карлсен не подтверждал и не опровергал это. Он опубликовал отрывок из интервью с цитатой Жозе Моуринью: «Если я заговорю, у меня будут большие неприятности».

Ниманн в интервью порталу Chess24 опроверг обвинения в жульничестве в отношении Карслена, но признался, что читерил в случайных партиях на Chess.com, когда ему было 16 лет, чтобы повысить свой рейтинг и играть с более сильными игроками.

«Мы связались с Хансом Ниманном, чтобы объяснить наше решение заблокировать его и запретить участие в турнирах на Chess.com.

Мы предоставили ему подробные доказательства относительно этого решения, в том числе информацию, которая противоречит его заявлениям о количестве и степени серьезности его читерства на Chess.com.

В надежде найти решение, мы предложили Хансу дать объяснения, чтобы он вновь мог играть на нашем сайте.

Мы всегда будем действовать в интересах защиты целостности игры, которую все любим», – говорится в заявлении Chess.com.

Ханс Ниманн: «Я жульничал в случайных партиях на Chess.com, когда мне было 16. Мне очень стыдно. Никогда не стал бы делать это в реальной игре»

Карлсен снялся с турнира после сенсационного поражения (первого за 53 партии) – похоже, соперник читерил. Как же ему это удалось?