Карпов о победе Ниманна над Карлсеном на этапе Grand Chess Tour в Сент-Луисе: «Магнус играл из рук вон плохо. Все версии о нечестной победе я отвергаю»

12-й чемпион мира прокомментировал подозрения в жульничестве в адрес американского шахматиста Ханса Ниманна.

Ранее действующий чемпион мира снялся с этапа в Сент-Луисе. Это может быть связано с подозрениями в жульничестве в адрес Ниманна, который обыграл норвежца.

«Вчера вечером я посмотрел партию, должен сказать, что Карлсен играл из рук вон плохо. Слышал комментарии о том, что он не смог выйти из дебюта и шансов у него не было, но это неправда. Да, он играл плохо, позиция у него была хуже, но проигрывать он не был обязан: если бы он не пожертвовал пешку, то ничего страшного для него бы в этой позиции не было. При более аккуратной игре он смог бы сделать ничью.

Но жертва пешкой оказалась некорректной, и, как все пишут, он проиграл в одни ворота, вот это правда. Все версии [о нечестной победе] я отвергаю. Конечно, мы не можем утверждать, что Ниманн точно не пользовался подсказками, но Карлсен на удивление так плохо разыграл дебют белыми, что автоматом попал в худшую позицию. А дальше он показал странную неспособность справляться со сложной ситуацией, которая возникла на доске. Я не могу назвать ее сверхтяжелой, комментарии о том, что белые проиграли без шансов, – полная чушь», – сказал Карпов.

В то же время Карпов удивлен прогрессом Ниманна в мировом рейтинге.

«Такой рост рейтинга наталкивает на мысли о том, что там что-то не честно, это странно, удивительно, из ряда вон», – отметил он.

Карлсен снялся с турнира после сенсационного поражения (первого за 53 партии) – похоже, соперник читерил. Как же ему это удалось?