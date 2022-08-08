Грищук о переизбрании Дворковича главой ФИДЕ: «Судя по итогам и счету, выборы были просто формальностью»

Российский гроссмейстер Александр Грищук прокомментировал победу Александра Дворковича на выборах президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Дворкович возглавляет ФИДЕ с 2018 года. Накануне он был переизбран на пост во время генассамблеи в Ченнаи, получив 157 голосов против 16 у его конкурента – украинца Андрея Баришпольца.

«Судя по итогам и счету, выборы были просто формальностью. Многие идут на выборы ФИДЕ не для того, чтобы выиграть, а с целью заработать себе политический капитал.

Нередко бывает, что кандидат выдвигается на выборы, говорит, что его оппоненты ужасные, а потом становится вице-президентом.

Не знаю, насколько хорошо для российских шахмат то, что Дворкович переизбран. Конечно, это лучше, чем если бы его не переизбрали», – сказал Грищук.