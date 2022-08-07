Александр Жуков: «Хорошо, что во главе ФИДЕ остается представитель России. Надеюсь, что на международных соревнованиях наши спортсмены будут в полном составе»

Теги ФИДЕ Александр Жуков Ян Непомнящий Аркадий Дворкович ФШР Шахматы

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШРАлександр Жуков прокомментировал переизбрание Аркадия Дворковича на пост главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

«Очень хорошо, что во главе ФИДЕ остается представитель России, поздравляю Аркадия Дворковича с переизбранием.

Надеюсь, что на международных шахматных соревнованиях наши спортсмены будут в полном составе.

Кроме того, ждем, когда Ян Непомнящий станет новым чемпионом мира», – сказал Жуков.

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