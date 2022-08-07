Александр Жуков: «Хорошо, что во главе ФИДЕ остается представитель России. Надеюсь, что на международных соревнованиях наши спортсмены будут в полном составе»

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Александр Жуков прокомментировал переизбрание Аркадия Дворковича на пост главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
«Очень хорошо, что во главе ФИДЕ остается представитель России, поздравляю Аркадия Дворковича с переизбранием.
Надеюсь, что на международных шахматных соревнованиях наши спортсмены будут в полном составе.
Кроме того, ждем, когда Ян Непомнящий станет новым чемпионом мира», – сказал Жуков.
«Не могу сказать Карлсену: «Леопольд, выходи!». Его решение не моя проблема». Монолог Яна Непомнящего, который снова в шаге от короны