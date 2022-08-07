Сергей Шипов: «Рад, что Дворкович останется главой ФИДЕ. Альтернативы просто ужасные»

Российский гроссмейстер прокомментировал переизбрание Аркадия Дворковича на пост президента Международной шахматной федерации ( ).

«Рад тому, что Дворкович останется главой ФИДЕ. При тех недостатках, которые есть у Аркадия Владимировича и его предыдущей команды, альтернативы просто ужасные. Это тихий ужас и полный кошмар. Хорошо, что победил.

Ему теперь надо обновлять коллектив, делать работу более сплоченной. Надеюсь, он будет развивать не только мировые, но и российские шахматы. Главное, чтобы он вернул российских шахматистов на международную арену!» – сказал Шипов.