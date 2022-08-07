Сергей Шипов: «Рад, что Дворкович останется главой ФИДЕ. Альтернативы просто ужасные»

Теги ФИДЕ Аркадий Дворкович Сергей Шипов Шахматы

Российский гроссмейстер Сергей Шипов прокомментировал переизбрание Аркадия Дворковича на пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

«Рад тому, что Дворкович останется главой ФИДЕ. При тех недостатках, которые есть у Аркадия Владимировича и его предыдущей команды, альтернативы просто ужасные. Это тихий ужас и полный кошмар. Хорошо, что Аркадий Дворкович победил.

Ему теперь надо обновлять коллектив, делать работу более сплоченной. Надеюсь, он будет развивать не только мировые, но и российские шахматы. Главное, чтобы он вернул российских шахматистов на международную арену!» – сказал Шипов.

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