Карякин о победе Дворковича на выборах главы ФИДЕ: «Предостерег бы всех от излишней радости. Судя по предыдущим событиям, он не будет за нас чем-то рисковать»

Российский гроссмейстер прокомментировал переизбрание на пост президента Международной шахматной федерации ( ).

«Изначально не сомневался, что у Дворковича не возникнет проблем с переизбранием. Весомых и сильных фигур среди конкурентов у него не было, он считался очевидным фаворитом.

С другой стороны, предостерег бы всех от излишней радости по этому поводу. Судя по предыдущим событиям, Дворкович не будет за нас чем-то рисковать, подставлять себя под удар. Понятно, что он будет придерживаться европейской политики.

Когда отстраняли сборную России от шахматной Олимпиады, когда отстраняли меня, он никак на это не реагировал. Поэтому не думаю, что политика FIDE будет меняться. Хотя, безусловно, это тот вопрос, в котором мне хотелось бы видеть какие-то изменения», – сказал Карякин.