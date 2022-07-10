Карякин о выборах главы ФИДЕ: «Думаю, Дворкович – фаворит. Не вижу, кто может ему противостоять»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает, что у действующего президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича не соперников на предстоящих выборах главы организации.
«Думаю, что Дворкович – фаворит, не очень понимаю, кто реально сможет ему что-то противопоставить.
Конечно, после моей дисквалификации мои отношения с Дворковичем испортились. Но, с другой стороны, сейчас я не вижу, кто может ему противостоять.
Есть и другие кандидаты, надо понять, что они собой представляют – сейчас я это очень плохо понимаю», – сказал Карякин.
Выборы президента ФИДЕ пройдут 7 августа на генеральной ассамблее организации в индийском Ченнаи.