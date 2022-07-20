Глава Федерации шахмат России: «По отношению к Карякину поступили несправедливо. На конгрессе ФИДЕ будет поднят вопрос о снятии рестрикций»

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов поделился мнением о предстоящем матче на первенство мира.

Россиянин Ян Непомнящий сыграет с китайцем Дином Лижэнем, занявшим второе место в турнире претендентов. Действующий чемпион мира Магнус Карлсен отказался от матча.

– Сергею Карякину особенно обидно, учитывая, что Дин Лижэнь занял его законное место в турнире претендентов-2022?

– То, как поступили по отношению к Сергею Карякину, крайне несправедливо. И не только Сергею, но и мне лично обидно за то, что было принято такое решение.

Мы как раз обсуждали с коллегами этот вопрос и как мы будем решать эту несправедливость фундаментальным образом.

На конгрессе ФИДЕ будет поднят вопрос о снятии рестрикций в принципе, чтобы спорт был вне политики. И чтобы 190 стран проголосовали за то, чтобы вернуть наши национальные команды на чемпионаты мира.

Надеемся, что 7 августа страны-члены ФИДЕ проголосуют за представителя России Аркадия Дворковича.

– Ситуация с Лижэнем не напоминает вам историю футбольной сборной Дании на Евро-92, когда они поехали на финальный турнир вместо Югославии и в итоге его выиграли...

– Надеюсь, что так не будет. Мы будем болеть за другой результат.

– У Лижэня была серия из более чем 100 партий в классику без поражений. Насколько это серьезный соперник?

– Если человек вышел на матч за корону, то у него априори высочайший уровень. Все любители шахмат знают, насколько Лижэнь сильный гроссмейстер. К тому же на кону стоит очень многое, престиж страны. Нас ждет серьезная дуэль, – сказал Филатов.

«Нет никакого желания играть, я не выйду на матч». Карлсен отказался от поединка с Непомнящим за шахматную корону – и что теперь?